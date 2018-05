Eesti noored orienteerujad tõid Balti meistrivõistlustelt viis medalit

Medalivõitjad: vasakult Kristel Kõivo, Kaarel Hendrik Zernant, Kaarel Vesilind, Olle Ilmar Jaama ja Anita Laanejõe Foto: Piibe Tammemäe

Lätimaa kaguosas Kraslava linnakese lähedal algasid täna orienteerumise Balti meistrivõistlused. Võistlus toimub Eesti, Läti, Leedu, Valgevene ja Peterburi suurte koondiste vahel, kus on esindatud nii noored alates 13. eluaastast kui ka täiskasvanute paremik. Avapäeval võisteldakse tavarajal ning teisel päeval teatejooksudes. Koondistele on see väga oluline kevadine katsevõistlus tänavu Lätis toimuvate maailmameistrivõistluste eel.