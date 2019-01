Eesti neiu püstitas kiikingu maailmarekordi! Alistus unelmate piir

Tulemus on fikseeritud kui 13-16 aastaste neidude siserekord, kuid on ühtlasi naiste absoluutne rekord nii sise- kui välistingimustes. Ka välitingimuste rekord kuulub Helga nimele ja on 5.95.

Pärnu spordihall on hetkel ainus koht, kus sisetingimustes kiikinguvõistluseid korraldada saab. Uusi meeste rekordeid sealt oodata ei ole, kuna lagi on kiikujatele liiga madalaks jäänud. Viimasel kolmel hooajal on võitja tulemus olnud alati saali ohutu maksimum 6.93 ning välishooaja tulemused näitavad, et mehi, kes sooviksid ka sisetingimustes 7 meetri piiri ületada, on piisavalt. Oleks vaid kohta.

Kiiking on Eestis välja mõeldud ja arendatav spordiala, mille eesmärk on võimalikult pikkade aistega kiigel sooritada täisring ümber kiige võlli. Kiikingus kasutatakse spetsiaalseid reguleeritavate aistega ja turvavarustusega kiikesid.

Kiikingu kohta saab rohkem infot lehelt www.kiiking.ee.