Eesti naiste saalihokikoondis koguneb viimast korda enne MM-kvalifikatsiooniturniiri

Kvalifikatsiooniturniiril on Eesti naiskonna eesmärgiks edasipääs detsembris Šveitsis peetavale 12. MM-finaalturniirile. Eelmises tsüklis, 2017. aastal tegid eestlannad ajalugu, kui lunastasid kõigepealt pääsme finaalturniirile ja seejärel saavutasid seal Eesti naiste saalihoki ajaloo seni parima tulemuse - 11. koha. Enne seda oli eestlannade parim tulemus 15. koht 2009. aastast, kui MM peeti veel vana süsteemi järgi - naiskonnad mängisid kahes divisjonis vastavalt reitingule. Eesti koondis on naiste maailmameistrivõistlustel osalenud alates 2007. aastast.

Gdanskis on maailma edetabelis 16. kohta hoidva Eesti koondise vastasteks Tšehhi (maailma edetabelis 4. kohal), Poola (7.), Itaalia (21.) ja esmakordselt osaleva Belgia (reitinguta) koondnaiskonnad.

Finaalturniirile pääsevad kindlasti alagrupi kaks paremat ja lisaks nelja Euroopas toimuva valikturniiri kaks paremat kolmanda koha naiskonda. Eraldi on MM-finaalturniiri koha eest võistlemas kaks Aasia-Okeaania alagruppi ning üks, kus heitlevad edasipääsu nimel Ameerika Ühendriigid ja Kanada.

Eesti koondise koosseisus on 18 platsimängijat ja kaks väravavahti, kellega saab lähemalt tutvuda Rahvusvahelise Saalihokiföderatsiooni kodulehel. Saalihoki arengut Eestis peegeldab see, et järjest enam on koondises ka rahvusvahelise kogemusega mängijaid.