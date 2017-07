Eesti naiskonna liider Embrich: täna oleme maailma parimad!

Irina Embrich (vasakul) finaalis heitlemas Foto: ROBERT MICHAEL, AFP

Epeenaiskonna ankrunaine Irina Embrich tunnistas pool tundi pärast finaali lõppu, et MM-tiitli võit pole talle veel kohale jõudnud: „Usun, et oleme maailmameistrid, aga ei usu kah. MM-hõbedaid mul on, nüüd tuli kuld. Super! Täna oleme maailma parimad.“