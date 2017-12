Eesti naiskond sai teada MMi kaheksandikfinaali vastase

Bratislavas toimuvatel naiste saalihoki maailmameistrivõistlustel C-alagrupis võitudega Austraalia ja Singapuri üle teise koha saavutanud Eesti koondis jätkab turniiri teisipäeval, minnes vastamisi Poolaga.

Mõlemad naiskonnad on juba kindlustanud koha turniiri 12 parema seas ning nüüd mängitakse pääsu eest kaheksa hulka.

Poola saavutas kolmanda tulemuse B-alagrupis, kus võeti vastu suureskoorilised kaotused Rootsilt ja Šveitsilt, kuid alistati täna toimunud mängus Saksamaa tulemusega 5:0.

Poola naiskonna senine parim tulemus MM-ilt on olnud kuues koht 2011. aastast. Viimasel kahel MM-il (2013 ja 2015) on Poola lõpetanud seitsmendal kohal. Eesti ja Poola on varem omavahel kohtunud kolmel korral ning seni pole Eestil võita õnnestunud, kuid korra on mängitud viiki.