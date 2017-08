Eesti meistriks orienteerumise sprinditeates tuli esmakordselt OK Võru

Pärast eile õhtul äikesetormi tõttu ära jäänud öiseid meistrivõistlusi jätkus orienteerumise Eesti meistrivõistluste sari sprinditeatega Loksa linnas. Teatevõistkonnad koosnesid kahest mehest ja kahest naisest, kes kõik läbisid 10-15 minutilise sprindiraja järjestuses N-M-M-N.

Põhiklassis läks favoriidina rajale ühtlaselt tugeva võistkonnaga tiitlikaitsja OK Põlva Kobras. Tasavägiseks kujunenud võistluses siirdus OK Põlva Kobras ankrunaine Annika Rihma viimasele etapile 7-sekundilise eduga OK Võru esindaja Eleri Hirve ees. Järgmised võistkonnad jäid juba omakorda paari minuti kaugusele. Tugeva jooksjana asus Rihma oma edumaad kohe kasvatama ja jõudis finišisse 1.07 enne võrukesi. Finišis sai põlvakatele aga osaks külm dušš kui selgus, et ankrunaine oli hooletusest ühe vale kontrollpunkti läbinud ja võistkonna tulemus seetõttu tühistatud. Kuldmedalid pälvis hoopis Võru võistkond koosseisus Laura Joonas, Jaagup Truusalu, Kaur Kase, Eleri Hirv. Teise-kolmanda koha konkurentsis möödus Eesti koondise liider Evely Kaasiku (JOKA) tugeva lõpuga vaid 17-aastasest Teele Telgmast (Saue Tammed) ja nimetatud võistkondadele kuulusid seega hõbe- ja pronksmedalid.

Juunioridest tuli Eesti meistriks OK Värska Peko võistkond koosseisus Kristel Kõivo, Kevin Hallop, Karel-Sander Kljužin ja Doris Kudre.