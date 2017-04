Eesti meister rühmvõimlemises on VK Janika Diamonds

Tallinnas selgitati 22. korda Eesti meistrid rühmvõimlemises ning võidukaks osutus esimest hooaega meistriklassis võistlev VK Janika Diamonds, kes edestas ülekaalukalt VK Rütmika Perfettot ja VK Janika Tallinna Senior Teami.

VK Janika kuldne naiskond treenib Tartus Grete Reimandi ja Katre Unt-Lidmetsa juhendamisel ning senise karjääri kirkaimaks tulemuseks on Euroopa meistrivõistluste 3. koht aastal 2016. Samuti on VK Janika Diamonds möödunud aasta Eesti Võimlemisliidu parim naiskond ning aasta treener on just Grete Reimand.

Võistkonda kuuluvad: Marleen Viinapuu, Marleen Ereline, Marian Roomet, Caroly Päkk, Katrin Fessak, Ilona Aigro, Helena Seliste ja Annela Seliste.

Eesti meistrite järgmiseks eesmärgiks on võimalikult kõrge koha saavutamine kolme nädala pärast Helsingis toimuval MM-il, kus lisaks lisaks Diamondsile osalevad meistriklassis VK Rütmika Perfetto ja VK Janika Tallinn Senior team. Juunioriklassis VK Rütmika Perfetto, VK Janika Rosett ja VK Janika Mireth, kes oli samas järjestuses tänase võistluse juunioriklassi esikolmik.

Rühmvõimlemise maailmameistrivõistlused toimuvad 25.-28. maini Helsingis. Eestlased on võidutsenud varasemalt kahel korral - 2001. aastal võitis Tallinnas toimunud MM-i VK Piruett ja 2007. aastal Soomes Salous VK Janika.