Eesti mees on Euroopa tugevaim! Rast täitis oma kauaaegse unistuse

Ta kükkis 352,5 kiloga, surus lamades 247,5 kilo ja sai jõutõmbes kirja 355. Kolmevõistluse kogusummas viis ta isikliku rekordi 955 kiloni ning edestas järgnevaid pika puuga. Teiseks tuli tšehh David Lupac 920-ga, pronksi teenis 907,5 kiloga hispaanlane Rico Martin Ruben.

„Õnnestus ära teha asi, millest pikalt unistanud olen. Kuulata hümni ja ronida poodiumi kõrgemaile astmele. Esimest korda elus õnnestusid võistlusel kõik üheksa katset,” rõõmustas Rast, kes lisaks üldvõidule sai väikese kulla lamades surumises ning hõbeda kükis ja jõutõmbes. Jõutõmbes kordas ta enda nimel olnud Eesti rekordit, kükis ja summas pani 2,5 kilo juurde, lamades on Rast saanud üles ka 255 kilo.

„Jäin kõikide aladega rahule,” kommenteeris Rast Delfile. „Kükk õnnestus sada protsenti, surumises oli vaja kindla peale kolmas katse ära teha, et konkurentide ees edu saada, tõmbes kontrollisime puhtalt vastaseid, et keegi millegagi üllatada ei plaaniks. Surumises ja tõmbes võis jääda viis kilo sisse, aga täna oli oluline kõik väga olulised kilod ära korjata.”

„Suured tänud kõigile abilistele, sõpradele, pöidlahoidjatele, sponsoritele ja loomulikult perele. On olnud imeline aasta ja viimase võistlusega sai tordile kirss peale pandud,” tegi Rast kordamineku järel abiliste ees suure kummarduse.

Kui algselt plaanis Rast EM-iga karjäärile joone alla tõmmata, siis nüüd pole ta selles päris kindel. „See on nüüd natuke küsimärgi all. Nüüd tuleb kaks nädalat puhkust, selle jooksul otsustan, mis edasi saab. Võib-olla võtan veel kuus kuud, et järgmise aasta Rootsi MM ka ära teha,” sõnas Rast.