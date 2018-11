Eesti lauatenniseliidu presidendiks sai Aigar Kallas

Lauatenniseliidu juhatus on olnud ametis juba rohkem kui 5 kuud ning alates uue juhatuse valimisest lõppesid eelmise presidendi volitused. „Otsisime alaliidu juurde inimest, kes aitaks üles ehitada organisatsiooni ning oleks meile abiks oma kogemustega ning laialdase konktaktvõrgustikuga“, sõnas juhatuse esimees Madis Koit ning lisas: „Aigari näol on tegemist väga tugeva juhi ning läbi ja lõhki spordiinimesega“.

„Võtsin selle väljakutse vastu ning usun, et suudan panustada Eesti lauatenniseliidu arengusse ja õpin kindlasti ise ka väga palju uut juurde,“ jäi Kallas tagasihoidlikuks. „Lauatennis on harrastajate arvu poolest kasvavas trendis ning kindlasti tuleb panustada veel enam noortesporti ja see on loomulikult ka kogu juhatuse üks prioriteetidest, ja selle nimel asun ka ise tööd tegema,“ sõnas ametisse valitud Aigar.

Eesti lauatenniseliit on katusorganisatsiooniks 38-le liikmesklubile. Spordiregistri andmetel harrastab Eestis lauatennist ligi 1800 inimest.