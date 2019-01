Eesti kurlingunaiskond lõpetas MM-i kvalifikatsiooniturniiri kolme võidu ja nelja kaotusega

Tiitlivõistluse kvalifikatstsiooniturniiri viimases mängus alistasid eestlannad veenvalt Hongkongi koondise tulemusega 10:4.

Uus-Meremaal läheb välja jagamisele kaks pääset märtsikuus Taanis toimuvatele maailmameistrivõistlustele ning MMi pileti eest jätkavad võistlemist Soome, Hiina ja Ungari naiskonnad.

Eesti naiskonna kapten Marie Turmann sõnas, et sel korral ei õnnestunud soovitud tulemust võistluselt koju tuua. “Meil ei õnnestunud oma parimat mängu sel nädalal näidata, kuid ka vaatama MMi pileti puudumisele oleme rõõmsad selle väärt kogemuse üle. Saime mängida paljude uute ja väga tugevate vastaste vastu ning see kogemus on meile väga oluline,” kommenteeris Turmann.

Eesti koondise koosseisu kuuluvad kapten Marie Turmann, Kerli Laidsalu, Triin Madisson ja Erika Tuvike. Võistkonna treener on Nicole Strausak (Šveits).

Kurling on rahvusvaheliselt üks kõige kiiremini kasvavaid talispordialasid. Tegemist on olümpiaalaga, mida saavad harrastada väga erineva vanuse ja füüsilise ettevalmistusega inimesed. Mängu saavad harrastada ka liikumispuudega inimesed. Kurlingut on võimalik harrastada nii perekeskselt, kui ka kolleegidega. Eestis saab kurlingut mängida regiooni parimaid tingimusi pakkuvas Tondiraba jäähallis. Kurlingu hooaeg kestab Eestis mai lõpuni.