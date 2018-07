Eesti kriketivõistkond võitis Poolas CE Native's Cup turniiri

Nädalavahetusel toimus Varssavis neljandat aastat järjest CE Native's Cup kriketiturniir. Tegemist on Kesk- ja Ida-Euroopa niiöelda pärismaalastele suunatud turniiriga, kust osa saavad võtta ainult riikide kohalikud mängijad, nii naised kui mehed.

See on eriline võistlus, sest siinses regioonis ei ole väga palju kohalikke kriketimängijaid, harrastajateks on pigem sisserändajad (austraallased, indialased, inglased jne), ning võimalus võistelda teiste riikide kohalikega on eestlaste jaoks erakordne.

Turniiril osalesid Eesti, Ungari, Poola I ja Poola II tiim. Formaadiks oli 12 vooruga mäng, tiimis seitse mängijat ning alagrupimängud otsustasid, kes mängib finaalis.

Eesti võitis kõik kolm alagrupimängu ja kindlustas pääsu esikohaduelli.

Finaalis kohtuti Poola I võistkonnaga. Poola alustas löömisega, 12.0 voorust löödi kokku 99 jooksu ja kaotati 3 wicketit. Eesti suutis 8.3 vooruga jooksud täis lüüa, saades 103 jooksu ja kaotades 3 wicketit. Eesti võitis finaali ja esimese koha 3 wicketiga ning tuli CE Native's Cup turniiri võitjaks kolmandat korda. Mängu parimad lööjad Marko Vaik 35 jooksu, Kalle Vislapuu 21 jooksu, Roger Pärss 18 jooksu. Parimad pallijad Kalle Vislapuu 2 wicketit, Pilleriin Vessik 1 wicket.

Kolmanda koha mäng Poola II 80-1 - Ungari 81-1, Ungari võitis kolmanda koha 5 wicketiga.