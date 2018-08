Eesti koondis läheb maleolümpiale tulemusi parandama

Pärast pausi on Eesti eest maleolümpial võistlemas suurmeister Kaido Külaots, kellel enda sõnul viimasel ajal mängupraktika puudust ei ole olnud.

„Kevadel õnnestus Budapestis tugev turniir võita, pärast seda mängisin kõigil Balti tsooniturniiridel, siis Soomes põhjanaabrite kõige olulisema turniiri võit Jyväskyläs, mõned head kiirturniirid, millest viimane oli võit Liepajas Läti ühel prestiižikamal turniiril. Pause olnud ei ole, olen kogu aeg olnud malet mängimas. Mängupraktika on väga oluline ja turniire on olnud palju, seetõttu ma usun, et olen valmis minema Batumile vastu Eesti koondise esimesel laual,“ rääkis Kaido Külaots.

„Kindlasti lähen isiklikult tegema nii head tulemust kui võimalik ning loodan, et see annab olulise panuse Eesti koondise võimalikult heasse lõppkohta,“ lisas suurmeister.

„Me ei lähe sinna esimest kohta võtma, küll aga ma usun, me parandame oluliselt eelmise korra tulemust ja see on meie siht tänavu. Mul on väga hea meel, et kaasa tuleb noori mängijaid, kes enne pole olümpial osalenud ja Kaido Külaots võistleb taas Eesti nimel,“ ütles Eesti Maleliidu president Ken Koort.

Oluline osa Eesti koondise maleolümpiaks valmistumisest toimus kolmel Balti tsooniturniiril, millest esimene oli mais Tallinnas, teine juunis Leedus ja kolmas juulis Lätis. Lisaks osalesid kõik maletajad erinevatel turniiridel ja tegid treeningtööd.