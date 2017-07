Eesti kaotas noorte olümpiafestivalil teises voorus Türgile

Korvpall Eesti vs Läti U16 mehed

Noorte olümpiapäevadel (või olümpiafestivalil, kui soovite) Ungaris Györis on Eesti U16 koondise elu oodatult raskeks läinud. Kui avapäeval jäädi kindlalt alla Leedule (49:73), siis teisipäeval kaotati teisele Euroopa absoluutsesse tippu kuuluvale meeskonnale Türgile 59:72.

Eesti mängus oli täna edasiminekut, oldi kauem mängus ja pigem oli teise poolaja esitus parem kui esimesel. Vastupidiselt eilsele. Lõppeks teenib ka see turniir ikkagi peamist eesmärki - olla valmis A-divisjoni EMiks, mis algab 11. augustil Montenegros.

Eesti kaotas poolaja 22:33. Kolmas veerand Türgile 25:22 (üldseis 58:44) ja neljas veerand Eestile 15:14 ning lõppskoor niisiis 72:59. Kümme päeva tagasi Kaunases jäädi samale Türgi koondisele alla suuremalt - 67:87.

Eesti võitis laua 39-36 (väga positiivne), Türgi korvisöödud 22-19, Eesti tegi koguni 33 pallikaotust Türgi 23 vastu. Üldine visketabavus Eesti kasuks 44 vs 41 %, kolmesed eraldi Türgi kasuks 27 vs 10,5 % (meil 19/2...), vabavisked Türgil 53 %, meil kõigest 41 %... (22/9). Seejuures eksisid ridamisi just meie liidermängijad.

Sünnipäevalaps Kaspar Kitsing tõi 11 pt, 4 lp, Patrik Peemot 10+4+2, Leemet Loik 7+3+3, Kerr Kriisa 6+3+3+2 vl, Joonas Riismaa 6+5+5+3 vl, Karl-Gustav Paloots 5+5 lp. Kaspar Lootus piirdus 4.34 jooksul 2 silmaga, kuid tegi see-eest 5 isiklikku viga. Kiire päevatöö.

Homme kell 13.15 kohtub Eesti alagrupi viimases voorus võõrustaja Ungariga.