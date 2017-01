Eesti Kabeliit valis täna uut juhatust, kuhu kuulub 9 liiget. Presidendina jätkab vähemalt kaks aastat Tarmo Tulva, ssepresidentideks valiti Arno Uutma ja Kermo Taimre. Juhatuse volitused kehtivad 2019. aasta jaanuari lõpuni. Tegevdirektorina jätkab Viktoria Lehtmets.

"Möödunud kahe aasta suuremad eesmärgid said täidetud. Meile on lisandunud mitmeid uusi kohtunike, oleme suutnud korraldada erinevaid rahvusvahelisi tiitlivõistlusi ning mängijate hulk näitab jätkuvalt kasvutrendi," ütles kabeliidu president Tarmo Tulva.

"Järgmise kahe aasta kõige olulisem sündmus Eesti kabeelus on kindlasti maailmameistrivõistluste toimumine Tallinnas 2017. aasta oktoobris," lisas Tulva. "See võistlus toob Eestisse kõik kabemaailma tugevaimad tegijad ning annab ühtlasi ka meie mängijatele suurepärase võimaluse enda taset võrrelda. Maailmameistrivõistlused ei pane proovile mitte ainult meie mängijate oskusi, vaid on oluline proovikivi ka uuele valitud juhatusele. Aastatega oleme me hankinud kogemusi väiksemate tiitlivõistluste korraldamisega ja ma olen kindel, et uus juhatus suudab ka selle suurvõistluse edukalt läbi viia."

Eesti Kabeliidu juhatusse kuuluvad Tarmo Tulva, Arno Uutma, Kermo Taimre, Janek Mäggi, Viktoria Lehtmets, Krista Pahapill, Kerdi Pesur, Stan Nahkor ja Argo Unnuk.

Eesti Kabeliit (www.kabeliit.ee) asutati 22. aprillil 1990. Rahvusvahelise Kabekonföderatsiooni (FMJD) liikmeks võeti Eesti Kabeliit vastu 19. oktoobril 1991. Eesti Kabeliit on Euroopa Kabekonföderatsiooni (EDC) asutajaliige 13. augustil 1998, mis asutati samuti Tallinnas ning on Eesti Olümpiakomitee liige. Eesti Kabeliidul on 16 liikmesklubi. Eestis harrastatakse mitut kabeliiki, kõige suurema kandepinnaga on vene kabe ja rahvusvaheline kabe (vastavalt 64-ruuduline ja 100-ruuduline kabe). Aktiivseid kabe harrastajaid on Eestis üle 1 000. Eestis on palju kõrgetasemelisi kabetajaid, teiste seas kolm rahvusvahelist suurmeistrit: Urmo Ilves, Arno Uutma ning Kaido Leesmann.