Eesti Kabeliidu presidendiks valiti tagasi Tarmo Tulva

Eesti Kabeliidu juhatus koosneb üheksast liikmest, kelleks on presidendile lisaks Janek Mäggi, Arno Uutma, Viktoria Lehtmets, Argo Unnuk, Kerdi Pesur, Krista Pahapill, Krista Villemson ja Ülar Poom. Eesti Kabeliidu asepresidentideks valiti uue juhatuse poolt Janek Mäggi ja Arno Uutma.

„2018. aasta oli Eesti Kabeliidule erakordselt edukas just noorte tulemuste osas,“ sõnas Tarmo Tulva. „Meie noormängijad võitsid mitmeid medaleid nii Euroopa kui maailmameistrivõistlustelt. Ühtlasi olid meie mängijad 2018. aastal esindatud kõikidel suurematel tiitlivõistlustel.“

„Järgneval kahel aastal on juhatusel plaanis jätkata suurvõistluste korraldamist Eestis,“ lisas Tulva. „Me oleme varasematel aastatel tõestanud ennast suurepäraste organisaatoritena ning plaanime saavutatud taset ka edaspidi hoida. Maailma kabeföderatsiooni peakontori omamine Eestis ning Janek Mäggi valimine 2017. aastal selle organisatsiooni presidendiks, on märk sellest, et Eesti on jätkuvalt kabemaailmas eestvedaja rollis.“

Eesti Kabeliit on viimasel kümnel aastal korraldanud Eestis mitmeid maailma ja euroopa meistrivõistlusi nii noortele kui täiskasvanutele. 2017. aastal korraldati Eestis läbiaegade suurima osavõtjate arvuga maailmameistrivõistluste turniir, kus osales üle 100 mängija.