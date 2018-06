Eesti juuniorid võitlesid rühmvõimlemise MMil välja pronksmedali

Rühmvõimlemise aasta tippsündmus - maailmameistrivõistlused Budapestis - on selleks korraks läbi ja Eesti rühmad tõestasid taas finaalidesse jõudmisega oma kuulumist ala paremikku.

Meistriklassis esindas Eestit VK Janika Tallinn Senior Team, kes saavutas 34,300 punktiga 34 osalenud võistkonna seas 8. koha.

Maailmameistritiitli võitis Venemaa Madonna (39,100), hõbeda võitles välja Soome Minetit (38,950) ja pronksile tuli Venemaa Expressia (38,850).

Juuniorklassi võistlusel saavutas Eesti kõrgeima tulemuse - 6. koha - VK Rütmika Junior Team (35,700), kellele kohe järgnes VK Janika Mireth (34,000). Kokku võistles juuniorklassis 30 rühma, kelle seast maailmameistriks tulii Victoria Venemaalt (39,100), hõbedale jõudis Soome Minetit Juunior (37,900) ja pronksile Venemaa Victoria Strela (37,600). Riikide koondarvestuses tulid Eesti juuniorid uhkele kolmandale kohale.

"Nii väikese rahvaarvuga riigi kohta on tulemused muidugi väga head," ütles rühmvõimlemise toimkonna juht Lea Kriibi. "Eriti suurt heameelt teeb see, et rühmad said oma hooaja kõrgeimad hinded just maailmameistrivõistlustel ja et finaalides suutis üks Eesti rühmadest eelvõistluse tulemusest veel kõrgemad punktid saada. See näitab võimlejate ja treenerite väga head ettevalmistustööd ja professionaalsust".