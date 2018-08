Eesti jõutõstja Siim Rast võitis EM-ilt pronksmedali

Kehakaalus üle 120 kilo surus ta üles 237,5 kg. Kuldmedali võitis prantslane Romuald Masse 252,5 kiloga, teiseks tuli rootslane Joel Sundelin 250 kiloga.

Eesti Jõutõsteliidu presidendi Kaido Leesmanni sõnul on iga selline avatud klassi medal jõutõstes väga hinnatav. „Kui palju meil on täna neid inimesi, kes on võimelised tooma sellisel tasemel medaleid? Väga vähe. Ma väga hindan seda medalit. Medal oli saavutatud väga tugevas konkurentsis, väga hea taktikaga,“ ütles ta.

Leesmanni sõnul teadis Rast, kes on tugevamad konkurendid, kuid mitte seda, milleks nad võimelised on hetkeseisuga. „Prantslane oli meie jaoks väga suur üllatus. Ma ei teadnud, et tal nii palju sees oli. Siim arvas, et ta hakkab teise koha eest võitlema. Me arvasime kõik seda. Aga tuli välja, et üks mees polnud oma sisu väga välja näidanud vahepeal kuskil,“ lausus Leesmann.

„Spetsiaalselt me selleks võistluseks ei valmistanud. Põhifookus on ikka septembris toimuvad Euroopa meistrivõistlused kolmevõistluses. Lamades surumine oli osa ettevalmistusest,“ lisas Leesmann.

1988. aastal sündinud Rast on 2011. aasta juunioride lamades surumise MM-i kuldmedalivõitja. Täiskasvanute klassikalises jõutõstmises on ta saanud 2016. ja 2017. aastal EM-ilt hõbeda ning tänavu MM-ilt pronksi.