Eesti ja Läti maletajad pidasid maavõistluse sajal laual

„Nagu 1976. aastal Valkas mängitud esimene maavõistluse matš, nii ka seekordne jõukatsumine lõppes naabrite vahel 50:50 viigiga,“ võttis tulemuse kokku Eesti Maleliidu juhatuse esimees Hendrik Olde.

Eesti-Läti maavõistlust on peetud üksteist korda. Eesti on võitnud viiel korral, Läti neljal ning kahel korral on tulemuseks olnud viik.

20. august on taasiseseisvumispäev Eestis ja 21. august Lätis. Mõlemad riigid tähistavad tänavu 100. sünnipäeva.