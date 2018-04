Eesti iluvõimlemise rühmkava rahvuskoondis esmakordselt MK-etapil kolmas

Klubideülene iluvõimlemise rühmkava koondis moodustati 2017. aasta sügisel ja praeguses koosseisus treenib rühm alles veebruarikuu lõpust. Koondise koosseisu kuuluvad Vasilina Kuksova (Narva PSK/SK Nord), Helena Jäe (Tartu Spordiselts Kalev/Võimlemiskool Diiva), Carmely Reiska (SK Nord), Maria Trofimov (SK Nord), Maria Susi (SK Nord), Lera Teino (Excite Dance Irina Kikkase osakond). Koondist juhendab kogenud treener ja rahvusvahelise kategooria kohtunik Natalja Bestšastnaja.

"Selline edu sai võimalikuks tänu klubidevahelisele koostööle, kes toetasid võimlejate rühmkava koondisesse minekut. Samuti on edu võtmeks otsus julgeda erineda oma ainulaadse kava kompositsiooni poolest," sõnas delegatsiooni juht Natalja Inno.

Individuaalvõimlejaid esindas Taškendis 2017. aasta Eesti meister Olga Bogdanova, kes lõpetas mitmevõistluse punktisummaga 56,200 18. kohal. Mitmevõistluse võitis ootuspäraselt Venemaa esindaja Aleksandra Soldatova (77,050), kellele järgnesid iisraellanna Linoy Ashram (73,100) ja venelanna Ekaterina Selezneva (71,550).

Rühmkava koondis jätkab täna finaalides (Eesti aja järgi kl 11.00), kus mõlemad kavad esitatakse ja hinnatakse uuesti, seekord eraldi arvestuses.

Rühmkava võimlejad suunduvad Taškendist otse Bakuusse, kus peetakse treeninglaager ning valmistutakse järgmisel nädalavahetusel toimuvaks järgmiseks maailmakarikaetapiks.

Individuaalvõistlejad kohtuvad järgmisel nädalavahetusel Tartus aasta tähtsaimal kodusel mõõduvõtul, Eesti meistrivõistlustel. Seekord osaleb meistrivõistlustel rekordarv võimlejaid: 20 meistriklassis ja 66 juuniorklassis.