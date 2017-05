Eesti iluvõimlemise rühmakava koondis vaatab ambitsioonikalt Tokyo olümpia poole

Budapestis toimunud iluvõimemise Euroopa meistrivõistluste finaalis sooritas Eesti juunioride rühmkava koondis ilusa etteaste ja saavutas kõigi aegade kõrgeima 7. koha.

Euroopa meistriks krooniti Venemaa võistkond (16,95 punkti), kellele järgnesid hõbedaga üllatanud noor Itaalia võistkond (16,70) ja stabiilselt hea Iisrael (16,60). Eesti koondise punktiskooriks oli 15,25.

Eesti delegatsioonijuhi Natalja Inno kommentaar:

“Vanusepiirangute tõttu on osad Eesti koondise tüdrukud järgmisel aastal juba meistriklassis ja seetõttu on järgmiseks eesmärgiks meistriklassi rühmakava koondise moodustamine. Nii on võimalik püüda veelgi kõrgemat sihti - pääsu 2020. aasta Tokyo olümpiamängudele. Meistriklassi võistkonna esimeseks tiitlivõistluste jõuprooviks on järgmisel aastal Hispaanias toimuv EM.