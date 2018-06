Eesti iluvõimlejad tagasid pääsme Euroopa mängudele

Eestlannad esinesid tugevalt ka juuniorklassi võistlusel, kus osales 73 võimlejat. Koondisesse kuulunud kolme võimleja parimateks tulemusteks oli Narine Grigorjanil rõngakava 23.koht ( 14,550), Polina Murashko l lindikava 18.koht (13.700).

Eesti juunioride meister Adelina Beljajeva oli tugevaim eestlanna ka Euroopa meistrivõistlustel, sooritades pallikava hindele 14,800, mis tõi 20.koha ning veel paremini õnnestus kurikakava, mille eest saadud kõrged 15.250 punkti andis 13.koha ja võimaluse pretendeerida esimese reservvõimlejana finaalikohale.

"Uued reeglid ja võistluste uus kontsepstioon, kus arvesse lähevad võistkonna 8st kavast 6 parimad punktisummad, annavad võimaluse olla konkurentsivõimelised ka meie noortele võimlejatele, kes on tõestanud et korrektsel kava sooritamisel on võimalik läheneda ja pääseda finaali", laulusus Noorte olümpiamängudeks valmistuva Beljajeva treener Julia Tjomuškina.

Riikidevahelises võiskondlikus arvestuses, kus summeeritakse juunioride 6 parimat tulemust ja rühmkavade mõlemad kavad tõusis Eesti võiskond 9.kohale (121.700). Euroopa mesitriteks krooniti Venemaa võistkond (151.425), hõbedale tuli stabiilse esitluse teinud Ukraina võistkond (141.000) ning napilt kolmandaks jäid Bulgaaria võimlejad (140.600). Eesti lähinaabritest Läti võistkond sai 11.koha (115.750) ja Soome - 14.koha (112.575).

Meistriklassi individuaalne võistlus Euroopa meistri tiitlile toimub pühapäeval, kus osaleb vaid 24 võimlejat 16 riigist vastavalt eelmise aasta Euroopa meistrivõistluste tulemusele. Eestit esindab vastne Eesti meister Carmen Marii Aesma, kelle jaoks on see debüüdiks meistriklassi tiitlivõistlustel.