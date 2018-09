Eesti iluvõimlejad said MMil 20. koha

Eesti koondisest saavutas parima tulemuse Viktoria Bogdanova (Võimlemisklubi Piruett), kelle kolme parima kava punktide summa 46,950 tõi 40. koha. Kõige paremini õnnestus tal lindikava, mille punktisumma 15,850 oli 110 lindikava esitanud võimleja seas 20. tulemus.

MMi debütant Carmen Marii Aesma (Võimlemisklubi Piruett) teenis 43,450 punktiga 63. koha. Melany Keler (Võimlemisklubi Elegance) mitmevõistluse arvestuses ei osalenud, kuid panustas sooritatud kahe kavaga võistkondlikus arvestuses.

"Väga eriline ja raske võistluse formaat, kus nelja päeva jooksul kõik võimlejad pidid sooritama ainult ühe kava. Vaatamata rangele hindamisele, olen rahul, et see MM õnnestus läbida suurte kaotusteta. Nüüd on sihikul järgmise aasta hooaeg, kuna seal hakatakse püüdma individuaalarvestuse olümpiapääsmeid," ütles võistlusjärgselt parima tulemuse saavutanud Viktoria Bogdanova.

Täna jätkavad 24 parimat meistriklassi võimlejat võitlust All Around ehk mitmevõistluse maailma absoluutmeistri tiitli eest. 24 sekka mahtus varem Eestit esindanud Janika Vartlaan, kes alates jaanuarist esindab Ukraina koondist.

Laupäeval astuvad võistlustulle 36 iluvõimlemise rühmkava võistkonda ning stardis on ka eestlased.