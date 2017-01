Spordisõpradest Eesti ettevõtjad on pannud seljad kokku ja loonud uue noorsportlaste toetussüsteemi, mida viib ellu sihtasutus Noored Olümpiale. Algatuse eesmärk on toetada lootustandvate sportlaste jõudmist spordimaailma tippu ning aidata kaasa sellele, et noortest kujuneksid eeskujud kogu Eesti rahvale.

"Olen arvamusel, et iga muutus algab inimesest endast ja igaüks meist saab midagi ära teha selle heaks, et asjad paremaks muutuksid," sõnas Paavo Pauklin, algatuse üks loojatest. "Tahtsime panna õlga alla sinna, kus Eesti spordis kõige enam pitsitab – üleminek juunioride klassist täiskasvanute klassi. Samas aga oleme arvamusel, et lihtsalt rahalisest abist teinekord ei piisa ning vaja on sportlastele anda ka midagi enamat, mille abil nad saavad muutuda paremaks ja lihvida vajalikke detaile. Seetõttu on stipendiumiprogramm üles ehitatud selliselt, et kolmandik toetusest läheb mindset coaching'u ja sportlase turundamise koolitusse, kaks kolmandikku saab sportlane kätte rahaliselt."

Mindset coaching'u eesmärk on toetada sportlase vaimse poole tugevdamist, et ta oskaks seada eesmärke ja neile kindlaks jääda. Samuti aidata kaasa sellele, et sportlase vaimsus püsiks tugev just sellel kõige olulisemal hetkel, kui võisteldakse tiitlivõistluse medali eest. Maailmapraktikas on sellist lähenemist kasutanud näiteks Serena Williams ja Kobe Bryant. Persoonibrändi koolituse eesmärk on anda sportlasele teadmised ja tööriistad, et sportlane suudaks oma brändi kujundada, turundada ja tulevikus ise endale toetajaid leida.

Olümpiavõitja Gerd Kanter on samuti kindel, et vaid füüsilisest tugevusest ei piisa ning sportlase tippvorm oleneb nii füüsilisest kui vaimsest vormist. "Trenn ei ole ainult see, kui palju sa kangi tõstad või kui kaugele sa ketast heidad. Minu jaoks tähendab ideaalne tippvorm vaimse ja füüsilise absoluutset seotud tervikut," sõnas Kanter, kelle hinnangul on oluline, et sportlaste vaimsele valmisolekule on hakatud suuremat tähelepanu pöörama. "Sportlased peavad oskama ennast välja lülitada ja nad peavad suutma olulisel hetkel keskenduda just sellele, mille jaoks nad võistlema on läinud. Kui lastakse ennast kõrvalistest teguritest mõjutada, siis oma asja teha ei saa." Olümpiavõitja hinnangul on oluline, et noori sportlasi nende teekonnal nõustatakse ja antakse neile vahendid, läbi mille oma mõttemaailma treenida.

Sihtasutus Noored Olümpiale sai alguse eelmisel aastal, kui spordisõber ja ettevõtja Valdur Jaht lõi sõpruskonna toel sihtasutuse, mille eesmärk oli rahaliselt toetada ühte noort sportlast 5000 euroga aastas kogu olümpiatsükli jooksul. Tänaseks on pilootprojektist kasvanud terviklik toetussüsteem, mis pandi kokku kahe ettevõtja – Valdur Jahti ja Paavo Pauklini poolt. Alates 2017. aastast on stipendiumi suuruseks 10 000 eurot ning annab sportlasele lisaks rahalisele toetusele ka koolitusi, aidates seeläbi kaasa sportlase arengule tervikuna.

Ettevõtmine viiakse ellu ettevõtjate ja eraisikute toel eesmärgiga koguda 100 toetajat, kes igaüks panustab ettevõtmisesse 1000 eurot aastas. Selliselt on Sihtasutusel võimalik välja panna 10 000 euro suurune stipendium kuni kümnele noorsportlasele. Vastavalt sellele, kui palju suudetakse toetajaid leida, antakse välja ka stipendiume. Kandideerimine avatakse sportlastele märtsikuus.