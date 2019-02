Eesti esireket tõusis maailma edetabelis karjääri parimale kohale

Sealjuures on Euroopa mängijatest Kuuba kuueteistkümnes. Maailma edetabeli juht on Tai Tzu Ying Taipeist. Kahekümne parima hulgas domineerivad Aasia mängijad ning sealt leiab vaid kaks Euroopa sulgpallurit – olümpiavõitja Carolina Marini Hispaaniast teisel kohal ja taanlanna Mia Blichfeldti 19. positsioonil.

Eesti meeste esireket Raul Must on selle nädala edetabelis 81. kohal. Meestest on edetabeli tipus valitsev maailmameister jaapanlane Kento Momota. Ka meeste hulgas on valitsevateks Aasia esindajad ning samuti kahekümne parima seas vaid kaks eurooplast, taanlased Viktor Axelsen ja Anders Antonsen.

Maailma edetabel on aluseks nii olümpiamängudele kui maailmameistrivõistlustele pääsuks. Nii Kuuba kui Musta praegused kohad võimaldaksid neile pääsu Tokyo OM-le. Ametlik OM-i kvalifikatsiooni periood algab mais ja kestab ühe aasta.