Eesti esireket tõusis maailma edetabelis karjääri parimale kohale

Eesti meeste esireket Raul Must on edetabelis 83. kohal. Maailma pingereas läheb arvesse aasta jooksul mängitud kümme parimat turniiri. Naiste edetabelis on 1200 sportlast ning meeste edetabelis koguni üle 2000.

Nii Kuuba kui Musta järgmine võistlus on nädala pärast, kui Eesti koondis osaleb Prantsusmaal võistkondlike Euroopa meistrivõistluste alagrupiturniiril. Eesti vastsed on võõrustaja Prantsusmaa ning Slovakkia ja Fääri saarte koondised. EM finaalturniirile veebruaris Taanis pääseb alagrupi võitja.