Eesti esinumber jõudis kodusel sulgpalli EM-il kaheksandikfinaali

Kert mängis täna kolmandas ringis Saksamaa teise numbri ja võistkondlikul EM-l Saksa koondisega pronksi saanud Brian Holtschke vastu. Pingelises heitluses suutis paremat närvi säilitada Kert võites mõlemas geimis otsustavad punktid ja sai 21:17, 24:22 võidu. “Mäng oli raske ning kiire ja füüsiline, sest tegemist on väga hea mängijaga. Võidu tõi see, et olin kannatlikum kui tema ja minu mänguplaan oli täna õige,” võttis Kert kohtumise kokku.

Kaheksandikfinaalis tuleb Kertile vastu üks põhifavoriite kuldmedalile, Christo Popov Prantsusmaalt. Karl Kert on enda sõnul küll väga heas ehk isegi elu parimas vormis, kuid läheb homset mängu mängima siiski pingevabalt: “Vastane on minust selgelt tase kõrgemal ja lähen lihtsalt oma parimat andma”.

Kolmekümne kahe parima sekka jõudsid eestlastest veel paarismängudes Karina Kapanen ja Viktoria Korobova, kes said võidu Horvaatia paari Ira Misir ja Inga Sadaic üle 18:21, 21:15, 21:19 ning Artur Ajupov ja Tauri Kilk, kes alistasid lätlased Ardis Daniels Berditis ja Rihards Valters Blaubergsi 21:17, 21:13.

Juunioride EM-l Kalevi spordihallis osaleb üle 300 noore sulgpalluri 38-st riigist.