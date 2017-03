Eesti eriolümpia 22-liikmeline delegatsioon valmistub sõitma Austriasse Grazi eriolümpia talvistele maailmamängudele.

14.-25. märtsini toimuvatele mängudele oodatakse ligi 3000 sportlast 107 riigist. Eestist osaleb 16 sportlast ning osaletakse murdmaasuusatamises ja saalihokis.

„See on suurim delegatsioon, kes kunagi talvistel maailmamängudel on osalenud. Oleme hästi valmistunud ja treeninud mitmes ettevalmistuslaagris ning nüüd on sportlased valmis andma endast parima,“ ütles delegatsioonijuht Tiina Möll.

Eesti võistkond lendab Austriasse teisipäeva, 14. märtsi varahommikul ja naaseb laupäeval 25. märtsil.

Delegatsiooni pidulik teelelähetamine toimub Austria suursaadiku Doris Danleri kutsel Austria suursaatkonna residentsis Tallinna vanalinnas 13. märtsil kell 15.30. Tervitussõnad sportlastele ütlevad korraldajamaa Austria suursaadik ning Eriolümpia sünniriigi Ameerika Ühendriikide suursaadik James D. Melville.

Eesti delegatsioon:

Murdmaasuusatamine:

3. kategoorias:

1. Kaarina Igo (Vaeküla Kool)

2. Michael Tarakanov (Lahmuse Kool)

2.kategoorias:

1. Karolyna Prohorenko (Kiigemetsa Kool)

2. Grete Soolo (Lahmuse Kool)

3. Laura Viidemann (Kosejõe kool)

4. Hanti Sep (Vaeküla Kool)

5. Ain Põder (Porkuni Kool)

6. Artur Pool (Räpina Aianduskooli Maarja Küla õpperühm)

Treenerid: Evelyn Himma ja Helen Tuisk.

Delegatsioonijuhi abina on suusatajatega kaasas Siret Kruk.

Saalihoki

1. Arlis Ratassepp (Kiigemetsa Kool)

2. Enri Reismann (Järvamaa Kutsehariduskeskus)

3. Danel Pärtelpoeg (Kiigemetsa Kool)

4. Janek Gergalo (Nurme Kool)

5. Henry Tullus (Nurme Kool)

6. Siim Zirul (Tartu Kroonuaia Kool)

7. Erik Joosep Kalberg (Kiigemetsa Kool)

8. Andrei Kapitonov (Porkuni Kool)

Treenerid: Taiga Laur ja Lii Laanoja

Saalihoki võistkonnaga on kaasas delegatsioonijuht Tiina Möll.