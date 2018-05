Eesti dopingupatuste seas annavad tooni kulturistid ja jõutõstjad. Koguni kolm kulturisti kannab eluaegset võistluskeeldu

Ivo Parveots. Foto: ivoparveots1/Instagram

Sel nädalal jõudis avalikkuse ette info, et kulturist Ivo Parveots on andnud positiivse dopinguproovi. Ametlikku karistust ei ole talle veel määratud, kuid pilk Eesti Antidopingu kodulehele reedab, et Eesti kulturistidel on dopinguga probleeme olnud varemgi.