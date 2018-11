Eesti discgolfi esipaariga arvestavad kõik kettaspordi maailma tipud

Nüüd, kui kettad lendavad soovitud suunas ja mitu korda kaugemale, on just õnnestunud viskest saadud hea tunne see, mis rajale tagasi toob. „Kui esimest korda ketast käes hoidsin, ei mõistnud ma üldse, kuidas selle asja lendu saab panna. Toona polnud väga kedagi, kes oleks kõrval juhendanud, mistõttu tuli kõik ise katse-eksituse meetodil järele proovida,“ kirjeldab Kristin. „Mäletan tunnet, kui ketta esimest korda puhtalt lendu sain – see vise võis olla kõigest 30–40 meetrit, aga tunne oli ülihea! Seesama kirjeldamatult hea tunne valdab mind nüüdki, kui vise õnnestub. Standardid on küll läinud märksa kõrgemaks, aga emotsioon on sama ja see tunne mind discgolfi juures hoiabki,“ ütleb ta.

„Mind paelub teadmine, et suudan näiteks 130 m pikkusel rajal visata 175 g plastmasstüki korvist vaid mõne meetri kaugusele ja seda mitmel eri viisil. Kui ma sellele mõtlen, tundub see kuidagi ebareaalne!“ lisab Silver. „Kõige rohkem mõnu pakuvadki kõige pikemad draivid, tehniliselt keerukamad visked, ebastandardsed putid ja nende veatu sooritamine ning loomulikult seltskond! Tänu discgolfile on mul tekkinud meeletult ägedaid tutvusi ja häid sõpru üle kogu maailma, neist kõige tähtsam istub hetkel mu kõrval,“ viitab Silver Kristinile, kellega ta tutvus 2014. aasta Eesti meistrivõistlustel.

