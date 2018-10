Eesti discgolfar tõusis maailma edetabelis suurmeistri tasemele

“Hea uhke tunne on küll. Eesmärk oli juba eelmisel aastal neljakohaline reitingunumber välja võidelda, aga Eestis on see ikka üks eriti keeruline ülesanne, tuleks korduvalt üle enda varju hüpata," kommenteeris Silver Lätt.

"Sel hooajal sai mängitud rohkem väljas kui varasematel aastatel, sealt tuli kindlasti osa reitingu tõusust. Aga ma ise usun, et suurt rolli mängis hooaja välisel ajal tagakäe tehnika arendamine ja hooaja jooksul selle stabiliseerimine. Lisaks mängu mitmekülgsemaks muutmine. Igaljuhul olen ma rõõmus ja loodan, et peagi on meil veel mitmeid kõrgete reitingutega mängijaid,” lisas Lätt.

Mitte vähemtähtsa reitingutõusu on teinud ka Eesti rahvuskoondise esinumber ja võistkonna kapten Kristin Tattar Pärnust. Tema uueks reitingunumbriks on 936, mis asetab Kristini maailma tipule lähedale. Naiste jaoks üle unelmate piiri ehk üle 900 reitinguga on ka teine eestlanna – Maris Perendi.