Eesti Antidopingu 10. sünnipäevale annab avapaugu puhta spordi nädal

3.-10. aprillini toimub Eestis teist aastat puhta spordi nädal, et tutvustada puhta spordi põhimõtteid ning dopinguvastase võitluse olulisust. Puhta spordi nädalaga algavad aasta lõpuni toimuvad tegevused, millega tähistatakse sihtasutus Eesti Antidopingu kümnendat tegutsemisaastat.

Eesti Antidopingu juhatuse liikme Elina Kivinuki sõnul soovitakse organisatsiooni 10. sünnipäeva raames tõstatada igal kuul üks antidopingu valdkonda puudutav teema, mille tutvustamiseks on plaanis korraldada avalikke loenguid ja kutsuda esinema lektoreid nii Eestist kui ka välismaalt. ,,Iga sportlane võib rikkuda dopinguvastaseid reegleid tahtmatult, seega on järjest olulisem selgitada puhta spordi põhimõtteid ka harrastussportlaste seas. Näiteks on aktuaalsemaks muutunud toidulisandite reguleerimine, mis puudutab spordihuvilisi laiemalt,” tõi Kivinukk näite teemadest, millele tähelepanu pööratakse.

Antidopingu alast teavitustööd alustatakse puhta spordi nädala raames erinevatel spordiüritustel ja –võistlustel, kus jagatakse antidopingu kohta taustainfot ja harivaid materjale. Nädal sai alguse 1. aprillil Pärnus toimunud Spa&Sport CUP 2017 lahtistel karikavõistlustel kulturismis ja fitnessis algajatele. Täpsem ülevaade Eesti Antidopingu kodulehel: http://www.antidoping.ee/valmistume-puhta-spordi-nadalaks-3-10-aprillil/.

Puhta spordi nädal lõpeb 10. aprillil toimuva puhta spordi päevaga, mis sai alguse rahvusvahelise projekti prePLAY raames. Idee pärineb Lõuna-Ameerika riikidelt, kus koostöös WADAga on sellist päeva varemgi tähistatud, et juhtida tähelepanu ausale ja puhtale spordile. Nii harrastussportlastele kui ka teistele huvilistele on alustuseks hea võimalus puhta spordi põhimõtetega tutvumiseks Spordin Puhtalt portaal aadressil www.spordinpuhtalt.ee.