Ebanormaalse eneseületusvõimega naine - Andra Moistus

CrossFit on spordiala, kus nii Andra kui ka Vahuri sõnul kunagi igav ei hakka, sest iga treening ja võistlus on erinev. Spordiala ja selle võistlused koosnevad harjutuste kombinatsioonidest ehk WOD-dest, mis hõlmavad nii gümnastikat, jõutõstmist kui ka vastupidavuse treenimist. „Öeldakse, et sportlane, kes saavutab esimese koha võistlusel CrossFit Games, on maailma parimas vormis mees või naine,” kommenteerib Vahur CrossFiti võimet sportlaste mitmekülgsust hinnata.

Andra esimene kokkupuude CrossFiti treeningutega oli eelmisel suvel. „Rühmatreener Katrena Tenno, keda uhkusega ka oma teiseks treeneriks pean, mainis kord võistlussarja FitGames,” meenutab Andra võistlust, kust ta osa võtta otsustas. FitGamesi nimetab Vahur mitteametlikeks Eesti CrossFiti meistrivõistlusteks, kuigi formaalselt on tegu võistlejate üldfüüsilist vormi proovile paneva sportliku võistlussarjaga. Andral õnnestus kohe esimesel etapil teine koht saavutada, millega kaasnenud edutunne teda spordialaga jätkama innustas. Lisaks kohtus sportlane sellel võistlusel esimest korda ka oma tulevase treeneri Vahuriga. „Just sellelt võistluselt meie ühine rada alguse saigi,” räägib Andra.

Sümbiootiline partnerlus treeneriga

Paljudel edasistel võistlustel on Andra käinud just Vahuri eestvedamisel, kes ka ise oma võistlusklassis Eesti crossfitterite tippude hulka kuulub. Kuna Vahuri ja Andra vahelisest treeneri-treenitava suhtest lõikavad kasu mõlemad pooled, nimetavad nad ise oma suhet sümbiootiliseks. „Andral on ebanormaalne eneseületamise võime ja soov,” kirjeldab Vahur seda, kuidas Andra endast alati maksimumi annab. Just see on omadus, mille saavutamise nimel ka treener ise töötab ja mida ta enda sõnul Andralt pidevalt õpib. „Vahur on kindel tugi minu kõrval, nii treeneri, treeningkaaslase kui – kõige olulisem – ka sõbrana, kelleta ma end CrossFiti maailmas ette ei kujutaks,” ütleb Andra omakorda.

CrossFit toob ilmsiks võimete piirid

Vahuri sõnul teeb CrossFiti eriliseks asjaolu, et iga treening on kui eneseteostus ja eneseületus, millega kaasneva tunde nimel Andra enda sõnul treenibki. Kuigi Andra oli käinud paljudel võistlustel ka enne CrossFitiga tegelemist, sai ta alles selle spordialaga alustades aru, mida tähendab maksimaalne pingutamine. „See on uskumatu tunne, varisedes pärast viimase korduse sooritamist hingetuna maha, mõeldes, et ma andsin endast kõik, mitte midagi ei jäänud sisse,” ütleb ta. Võttes arvesse Andra eneseületamise võimet, on tema treener veendunud, et sportlase suurimad teod CrossFitis on alles ees.

