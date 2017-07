EAS pani käe alla Eesti Frisbeekoondise vormide sünnile

Kui viimastel päevadel on meedias juttu tulnud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 65 000 euro suurusest tagantjärele toetusest mastaapsele Weekend Festivalile, on EAS-l käed-jalad tööd täis ka pisemate toetus- ja koostööprojektidega. Toetusummad ja mastaap küll märgatavalt väiksemad, olulisus osapooltele siiski märkimisväärne.

EAS otsustas toetava käe alla panna Eesti Frisbeekoondisele. Ühise koostöö tulemusena töötati välja uhiuus Eesti koondise mänguvorm, Eesti uue brändi võtmes ja kujundusega. Selle jaoks töötas EAS kujundaja Jan Tomson välja uue ja innovaatilise vapilõvi. Eesti Frisbeekoondis oli esimene, kel oli võimalik antud lõvi enda vormil kasutada.

EAS turundusjuht Piret Reinson sõnab koostööst kokkuvõtvalt: „Uuendusi ei võeta kunagi kergelt vastu ja seetõttu on hästi oluline teha koostööd nendega, kes on nn early adopters. Eesti Frisbee koondis võttis meiega ühendust vahetult pärast Eesti brändi lansseerimist ja otse loomulikult otsustasime nendega koos midagi toredat teha. Lisaks saime välja töötada Eesti brändile kohase mustri ja vapilõvi, mida saab rakendada väga paljudes teistes valdkondades.´´

Eesti Frisbee naiste koondise liige Karmen Kullamaa lisab omalt poolt: ,,Vaatamata sellele, et Ultimate Frisbee ei ole Eestis veel pigem spordialana massidesse jõudnud ning on paljudele inimestele isegi veel tundmatu, otsustasime siiski EAS-ga ühendust võtta ning koostöölahenduse välja pakkuda. Usun, et leidsime just mõlemale osapoolele sobiva lahenduse, tänu millele saime Eestit esindades ka just selle uue brändi võtmes laias maailmas näidata. Oleme kogu koondisega Ettevõtnuse Arendamise Sihtasutusele väga tänulikud ning usume, et mõlemale osapoolele meeldivat ja vahvat koostööd on võimalik teha ka tulevikus.´´

18.-24. juunil Royanis, Prantsusmaal toimunud Ranna Ultimate Frisbee Maailmameistrivõistlustel tegi Eesti ajalugu, saates maailmameistrivõistlustele nii naiste- kui meestekoondise. Naiskond saavutas 14. ning meeskond 18. koha.