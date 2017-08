E-sport jõuab olümpiamängudele juba aastal 2024?

2024. aasta olümpiamängude korraldaja Pariis kavatseb Rahvusvahelise Olümpiakomiteega (ROK) arutada e-spordi lisamist suure spordipeo ametlike võistlusalade sekka.

Arvutimängude võistlused tootsid eelmisel kalendriaastal üle 400 miljoni euro kasumit ning hinnanguliselt on e-spordil üle maailma umbkaudu 320 miljonit jälgijat. Juba on teada, et 2022. aastal on e-sportlased võistlemas Aasia mängudel.

"Peame e-spordiga arvestama. Noored inimesed on sellest huvitatud, nii et oleme valmis nendega kohtuma," sõnas korralduskomitee esimees, kolmekordne aerutamise olümpiavõitja Tony Estanguet. "Meil tuleb koos ROKi ja e-spordi perega aru saada, miks see niivõrd populaarne on ning kuidas see kasvanud on."

Estanguet' sõnul on täiesti võimalik, et e-sport on kavas juba Pariisi olümpial. "Praegu on meil aega selle asjaga tegeleda ning inimestega suhelda. Ma ei tahaks kohe algusest peale "ei" öelda."

E-spordi olümpiakavva lisamise suhtes jääb lõplik sõna siiski ROKile.