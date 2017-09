Donald Trump avaldas oma lemmiksportlase nime

Hiljuti NFLi jalgpallurite ja NBA korvpalluritega tülli pöötanud USA president Donald Trump teatas Valges Majas Hispaania peaministrit Mariano Rajoyt vastu võttes, et tema lemmiksportlane on Hispaania tennisist Rafael Nadal.

"Ta on Hispaania suur aare," ütles Trump Nadali kohta ja lisas: "Kas te teate, kes on minu lemmiksportlane? Mulle meeldib Rafa. Ta on kutt, kes tahab alati võita. Ta on võitja."

Trump külastas enne presidendiks saamist tihti US Openi tenniseturniiri, kus Nadal on tänaseks võidutsenud juba kolmel korral. Hetkel esireketi kohta hoidev Nadal on USA-s toimuva Grand Slami võitnud aastatel 2010, 2013 ja 2017.

Nadal on varem Trumpi kohta öelnud, et pole kuigi suur USA presidendi austaja. "Ma olin Ameerikas, kui Trump presidendivalimiste kampaaniat tegi. Mulle ei meeldi, kuidas ta räägib ja ennast väljendab," sõnas hispaanlane tänavu jaanuaris Australian Openil väljaandele El Espanol.