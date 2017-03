Eesti discgolfi suvine hooaeg saab avapaugu sel nädalavahetusel, kui Hiiumaal toimub Eesti Discgolfi Liidu (EDGL) karikasarja esimene etapp. Kahel päeval asub võistlustulle kokku ligi 150 discgolfarit.

Sel nädalavahetusel, 18. ja 19. märtsil koguneb Eesti discgolfi paremik Hiiumaale, kus Sportland Randmäe discgolfi pargis avatakse karikasarja esimese etapiga suvine hooaeg. Laupäeval on kavas amatööride klassid ja juuniorid ning pühapäeval pro klassid ning seeniorid. Kahel päeval võtavad omavahel mõõtu ligi 150 discgolfarit.

Eesti Discgolfi Liidu presidendi Rein Rotmeistri sõnul tõotab tänavune hooaeg tulla väga põnev, sest mängijate tase on üha kiiremini kasvamas. „Kui veel mõni aeg tagasi olid Eestis üksikud selged favoriidid, siis nüüdseks on mängijaid, kes esikolmiku kohti nõudlevad, oluliselt rohkem ning iga võistlus võib pakkuda suuri üllatusi,“ selgitab Rotmeister. Ta lisab, et uued peale tulevad mängijad on väga kiiresti arenemas ning säärane ala areng saab liidu presidendile vaid head meelt teha.

Tänavuse hooaja avavõistlus toimubki juba sel nädalavahetusel, kui Hiiumaal selgitatakse karikavõistluste avaetapi parimad. Laupäeval on võistlustules meesharrastajad (MA3) ning juuniorid (MJ2) ning esmakordselt Eestis ka naisharrastajad (FA3).

Pühapäev kuulub aga pro klassidele ning parimaid asuvad selgitama avatud meeste (MPO) ja naiste (FPO) klassid ning seeniorid (MPM) ja vanemseeniorid (MPG). Kohal on pea kogu Eesti paremik ning võistlus tõotab tulla äärmiselt tasavägine. Meeste klassis on kohal mullune karikavõistluste võitja ning värske talvine Eesti meister Silver Lätt, suviste Eesti meistrivõistluste valitsev tšempion Martin Rotmeister, mullune karikavõistluste hõbe ning Eesti koondise liige Markus Dvinjaninov, kuid ka mitmed teised tugevad mängijad. Oma sõna mängus esikolmikukohtadele tahavad kahtlemata öelda ka talviste meistrivõistluste hõbe Kristo Vaikmaa, mullune karikavõistluste ning tänavune talviste meistrivõistluste viies Siim Isup, Hiiumaa esinumber Marek Põder, USA-st Memorial Championshipilt tugeva 7. kohaga naasnud Mallor Mettis ning paljud teised.

Ka naiste klassis on kohal enamus tugevaid mängijaid eesotsas Eesti esinumbri Kristin Tattariga, kellele on konkurentsi pakkumas märtsi algul USA-s toimunud Memorial Championshipil naisamatööride klassis kaksikvõidu võtnud Anni Eesmaa ja Kaisa Vister ning samuti Eesti paremikku trügivad Madli Vaht, Liis Päid, Maris Perendi ning Karin Pisa.

Parimate selgitamiseks mängitakse mõlemal võistluspäeval kaks 18-korvilist ringi. Kõik tulemused on võistluspäevadel otse jälgitavad leheküljelt www.skoorin.com.