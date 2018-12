Denis Grabel ees aasta tähtsaim turniir – Kataris toimuv 9-palli MM

Läbi erinevate rahvusvaheliste edetabelite pääses MM-ile 120 mängijat, nende hulgas ka maailma edetabelis hetkel 24. Kohta hoidev Denis Grabe. Lisaks toimus samas paigas ka 86 osalejaga kvalifikatsiooniturniir kaheksale põhivõistluse kohale.

Grabe alustab mänudega reedel, kui alustatakse turniiri põhivõistlusega ning võistlustulle astuvad 128 piljardisportlast. 2016. aastast on Grabel MM-ilt ette näidata koguni 5. koht. Eelmisel aastal pidi Grabe piirduma aga 65. kohaga.

"Grabe on teinud tänavu oma karjääri edukaima hooaja, võites suure rahvusvahelise World Pool Series nimelise turniiri, kus osalesid vaid maailma tipud. Lisaks suurepärane viies kohta US Openilt. Mainimist vajab veel seegi tõsiasi, et Grabe jäi Mosconi Cup Euroopa meeskonnast esimesena napilt välja ja seda vaid kahe punktiga, koha võrra eespool olnud kreeklasest Alexander Kazakisest. Võttes kokku kogu senise hooaja, võiks Grabe minna MM-ile vastu suhteliselt enesekindlalt ja hea enesetundega," sõnas alaliidu esindaja Kristjan Kuusik.