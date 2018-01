Denis Grabe sai Hiina tippturniiril 33. koha

Piljardimängija Denis Grabel tuli Hiinas „Joy World Chinese 8-Ball Mastersil“ põhivõistlusele pääsuks pidada koguni seitse kohtumist, millest ta võitis kuus ja kaotas ühe. Eestlane sai lõpuks 33. koha.

Kõrgetasemelisele turniirile pääsesid osalema kutsetega 56 maailma paremat mängijat, lisaks lasti põhiturniirile 8 sportlast läbi kvalifikatsioonide.

Esikoha võitnud hiinlane Zheng Yubo teenis turniirivõiduga 151 000 USA dollarit. Turniiri esikaheksasse pääsesid vaid Hiina sportlased.

Hiina 8-palli piljardilauad koguvad maailmas väga suurt populaarsust - võistlusi peetakse piljardilaudadel, millel on snuukrilaua augud. Lisaks on võrreldes tavalise piljardiga turniiri formaadis ka selline uuenduslik nüanss, et kohtumised kestavad 130 minutit või 13 võiduni.