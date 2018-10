Denis Grabe saavutas USA tippturniiril viienda koha

Sellise tulemuse saavutamiseks tuli Grabel alistada kuus vastast, teiste hulgas ka maailma edetabeli hetke liider albaanlane Eklent Kaci kui ka endine US Open`i võitja ja maailmameister ameeriklane Johnny Archer.

113 osalejaga turniiril (osalejad 27-st riigist) osales vaid maailma absoluutne paremik, kuna tegemist on piljardi MM-i kõrval ühe maailma mainekaima võistlusega.

Turniiri finaalis sai näha Taiwani esindajate omavahelist mõõduvõttu, kui Chang Jung Lin oli tulemusega 13:11 parem Ko Pin Chung`st. Viimaselt tuli Grabel võtta vastu 4:11 kaotus. Lisaks kaotas Grabe ka 3. koha saavutanud Ameerika esindajale Skyler Woodwardile.

“Olen tulemusega väga rahul, see on mu karjaari üks parimaid saavutusi. 11 võiduni peetavad kohtumised (Euroopas mängitakse enamasti 9 võiduni) on väga kurnavad ning võivad kesta lausa kolm tundi. See teeb aga turniiri võitmise eriti keeruliseks,” lausus Grabe peale turniiri.

Grabe on hetkel Euroopa edetabelis 5. kohal ning tõuseb selle saavutusega maailma edetabelis 15. kohale.

Grabel on sellel aastal jäänud veel kaks turniiri – paari nädala pärast Itaalias toimuv hooaja viimane Euro-Tour osavõistlus ning detsembri keskel Kataris Dohas toimuv Piljardi 9-palli MM. 2016. aastast on Grabel MM-ilt ette näidata 5. koht.