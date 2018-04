DELFI VIDEO | Venemaa motokaskadöör Andrei Kuzmin andis Rocca al Mare keskuse parklas huvilistele tsikli-show, aga kukkus korra ka pikali

Päev enne seda, kui Harley-Davidsoni klubi volbriparaad aprilli viimasel päeval sajad mootorrattad Tallinna tänavatele toob, andis Venemaa tsiklikaskadöör Andrei Kuzmin Rocca al Mare parklas inspireeriva motorodeo.

"Andrei Kuzmin on pika staažiga mootorrattur, kellel on oma motokool nii algajatele kui ka edasijõudnutele," ütles Harley-Davidsoni klubi president Kaspar Kaugija. "Koolis õpetab Kuzmin eelkõige turvalist sõitu – motosport ja driftimine on tema hobid. Kui inimene suudab kontrollida mootorratast, suudab ta ka turvaliselt sõita. Andrei on kogu Euroopas väga tunnustatud sõiduõpetaja ja me oleme väga õnnelikud, et meil avanes võimalus ta Eestisse tuua."

Vaata Kuzmini trikke Delfi TV videost!