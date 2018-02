DELFI VIDEO | Tanel Kasenurm: peame tööd tegema, et maailma esinelikule järgi jõuda

Eesti saalihokikoondise mängumees Tanel Kasenurm sõnas pärast Soome käest saadud 1:15 kaotust, et numbriliselt oli allajäämine suur, kuid valikturniiriga õnnestus peamine eesmärk siiski täita ja MM-finaalturniiri pilet tagada.

“Peamine eesmärk oli MM-ile pääsemine ja selle täitsime,“ sõnas ta. “15 väravat on natuke palju. Maailma top 4 on meist paremad. Peame tööd tegema, et neile järgi tulla,“ lisas ta maailmameistrite käest saadud suure kaotuse kohta.

MM-pilet tagati endale laupäevase 5:4 võiduga Poola üle. Kui Eesti oli mängu eel pigem soosikuks, siis Poola asus alguses koguni 3:0 juhtima. “Ma ei ütleks, et üllatus. Kõik teadsime, et Poola ei ole kerge vastane. 5:5-le mängus olime parem meeskond ja lõpuks realiseerisime selle võiduks,“ meenutas Kasenurm tähtsat võitu.