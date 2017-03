DELFI VIDEO: Südamlik hetk - Arnold Schwarzenegger jagas eriolümpial parimatele medaleid

Austrias jätkuvad eriolümpia talimaailmamängud on jõudmas lõpusirgele ja eilsel võistluspäeval käis võistlejaid tervitamas ja autasustamas Arnold Schwarzenegger, kes kiitis kogu ürituse korraldust ja ennustas, et sama võistlus naaseb peagi tagasi Austriasse ("The games will be back!"). Videos on vastav koht nähtav alates 03:33-04:52.