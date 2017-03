Nädalavahetusel avati Austrias toimuvad eriolümpia talimaailmamängud, kuhu oodatakse ligi 3000 sportlast 107st riigist. Eesti delegatsioon on kohal 16 sportlasega. Vaata Delfi videot avamistseremoonialt, kus esines teiste seas ka maailmakuulus artist Jason Mraz.

Mängud toimuvad Grazis, Ramsaus, Sladmingis. Eestit esindavad 16 sportlast osalevad murdmaasuusatamises ja saalihokis. „See on suurim delegatsioon, kes kunagi talvistel maailmamängudel on osalenud. Oleme hästi valmistunud ja treeninud mitmes ettevalmistuslaagris ning nüüd on sportlased valmis andma endast parima,“ ütles delegatsiooni juht Tiina Möll EOK kodulehe vahendusel.

Delegatsiooni saatsid Austria Suursaatkonna residentsis Tallinna vanalinnas pidulikult teele Austria suursaadik Eestis Doris Danler ja eriolümpia sünniriigi Ameerika Ühendriikide suursaadik James D. Melville. Vastuvõtul osales ka Eesti Olümpiakomitee asepresident Jüri Tamm.



Eesti eriolümpia koondisesse kuuluvad:

Murdmaasuusatamine

3. kategoorias:

1. Kaarina Igo (Vaeküla Kool)

2. Michael Tarakanov (Lahmuse Kool)

2. kategoorias:

1. Karolyna Prohorenko (Kiigemetsa Kool)

2. Grete Soolo (Lahmuse Kool)

3. Laura Viidemann (Kosejõe kool)

4. Hanti Sep (Vaeküla Kool)

5. Ain Põder (Porkuni Kool)

6. Artur Pool (Räpina Aianduskooli Maarja Küla õpperühm)

Treenerid: Evelyn Himma ja Helen Tuisk

Delegatsioonijuhi abina on suusatajatega kaasas Siret Kruk.

Saalihoki



1. Arlis Ratassepp (Kiigemetsa Kool)

2. Enri Reismann (Järvamaa Kutsehariduskeskus)

3. Danel Pärtelpoeg (Kiigemetsa Kool)

4. Janek Gergalo (Nurme Kool)

5. Henry Tullus (Nurme Kool)

6. Siim Zirul (Tartu Kroonuaia Kool)

7. Erik Joosep Kalberg (Kiigemetsa Kool)

8. Andrei Kapitonov (Porkuni Kool)

Treenerid: Taiga Laur ja Lii Laanoja

Saalihoki võistkonnaga on kaasas delegatsioonijuht Tiina Möll.

Eriolümpia on maailma suurim intellektipuudega inimesi ühendav spordiorganisatsioon. Iga kahe aasta tagant kogunevad tuhanded eriolümpia sportlased üle maailma, et demonstreerida oma sportlikke võimeid ning tähistada eriolümpia talviseid ja suviseid maailmamänge. Esimesed maailmamängud toimusid 1968. aastal. Aastas toimub üle maailma 108 tuhat eriolümpia võistlust erinevatel tasemetel. Alates 2010. aastast koordineerib ja juhib Eestis eriolümpia tegevusi EO Eesti Ühendus, kuhu kuulub 1800 sportlast üle kogu Eesti.

Lisainfot eriolümpia talimaailmamängude kohta võistluste kodulehelt.