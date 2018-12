"Viimastel aastatel on üllatusi tulnud ja selleks peab olema valmis. Kui valimisvõimalusi on erinevaid, peavad kõik seda tunnustama," sõnas Toobal, pidades silmas, et aasta parimad selguvad rahva, spordiajakirjanike ja spordialaliitude hääletuse tulemusena.

"Rahval on kindlasti väga suur jõud ja võim. Rahvas on see, kes hindab emotsioone. Nende jaoks medal nii tähtis ei olegi. Et saada Eesti parimaks sportlaseks või treeneriks, pead sa Eestile pakkuma kõike - vahepeal nii medaleid kui ka lihtsalt võimsaid emotsioone."

Vaata pikemat intervjuud Kert Toobaliga videost!