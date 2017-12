DELFI VIDEO | Julia Beljajeva: ma poleks üldse solvunud olnud, kui ma poleks Kristjanit saanud

Aasta naissportlaseks valitud Julia Beljajeva tõdes, et ta ei oleks olnud solvunud, kui teda poleks võitjaks kuulutatud.

Esimest korda valiti Beljajeva aasta naissportlaseks aastal 2013. "Tookord oli tulemus minu jaoks uus, olin kuidagi noorem ja rohelisem. Praegu oli vahepeal suur paus, ei olnud nii häid tulemusi, aga see aasta oli edukas. Muidugi, see ei olnud niisama - olen kõik need kolm aastat teinud treenerina tohutut tööd. Seekord ma üldse ei närvitsenud - kui ma ei oleks seda Kristjanit saanud, ei oleks ma kellegi peale solvunud, sest see ei olegi kõige olulisem."

"Arenguruumi on mul veel palju, aega, et näidata häid tulemusi, on mul samuti palju. Edasi uute võitudeni!"

