Pyeongchangi olümpial kiiruisutamises neljanda koha saanud Saskia Alusalu lõpetas Kadrioru staadionil peetud EV100 x 10 000 meetri teatejooksu, kus 100 eestlast püstitasid uue Guinnessi rekordi 61:36.06.

"Mina sain nüüd teiste najal särada, teised tegid juba hea töö ära. Mul on suur au, et mulle anti õigus see jooks lõpetada," sõnas teatejooksu ankrunaiseks olnud Alusalu Delfile. "Väga tore ja lahe üritus. Väga äge, et Eesti Vabariik 100 auks tehakse nii palju üritusi."

