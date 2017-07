DELFI VIDEO | Eesti ragbikoondis pääses kodusel turniiril alagrupist edasi

Sellel nädalavahetusel toimub Tallinnas Kalevi keskstaadionil esmakordselt Eestis olümpiaragbi Euroopa meistrivõistluste turniir, kus lisaks Eesti koondisele jooksevad kahe päeva jooksul murule seitse tugevat Euroopa koondist, nende hulgas Island, Soome, Valgevene, Liechtenstein, Austria, San Marino.

Lisaks võtab osa Peterburi meeskond, kes asendab viimasel hetkel loobunud Aserbaidžaani koondist. Eesti koondis asub nädalavahetusel püüdma olümpiaragbi Euroopa teise liiga meistritiitlit.

Avapäeval pidas Eesti kolm kohtumist: San Marino alistati, Soomele kaotati ja Islandiga tehti viik. Viiepunktine saldo viib eestlased esialgsetel andmetel alagrupist edasi ning homsetes kohamängudes vastamisi Peterburi meeskonnaga.

Delfi TV näitab kõiki mänge otseülekandes.

Esimest korda Rio olümpiamängudel debüteerinud seitsmeragbi on kiire ja äärmiselt dünaamiline, kuna tavasuurusega väljakul (70x10 meetrit) on vastamisi seitsme mehega meeskonnad. Ka aega skoori tegemiseks on vähe, kuna üks poolaeg kestab vaid seitse minutit.

Tänane ajakava:

1. 11.00-11.22 Austria vs. St. Peterburg

2. 11.22-11.44 Liechtenstein vs. Valgevene

3. 11.44-12.08 Island vs. Soome

4. 12.08-12.20 Eesti vs. San Marino

5. 12.40-13.02 Liechtenstein vs. St.Peterburg

6. 13.02-13.24 Austria vs. Valgevene

7. 13.24-13.46 Eesti vs. Soome

8. 13.36-13.58 Island vs. San Marino

9. 14.20-14.42 Valgevene vs. St.Peterburg

10. 14.42-15.04 Austria vs. Liechtenstein

11. 15.04-15.26 San Marino vs. Soome

12. 15.26-15.48 Island vs. Eesti

Avapäev täispikkuses:





Eesti korraldab nii suurt ragbivõistlust esimest korda. Eesti Ragbi Liidu presidendi Ragnar Toompere sõnul on Euroopa tasemel turniiride organiseerimine meile väga oluline, kuna oleme üks nooremaid ragbi alaliite maailmas ja võistluste korraldus annab meile võimaluse näidata oma rahvusvahelistele partneritele, et me oleme võimelised läbi viima professionaalsel tasemel turniire ning samamoodi kodusel tasandil tutvustada ühte uuemat olümpiaala.

“Me ei saa küll nädalavahetuse turniiri osas rääkida Euroopa tipptasemest, kuna tegemist on teise liiga turniiriga, küll aga on tegemist korralikult treenivate amatööridega. Loota on ilusat ragbit! Kuna Rugby Europe turniirid viiakse läbi tugevusgruppide alusel, siis oodata on palju tasavägiseid ja põnevaid mänge,” lisas Toompere.

Ragbi liidu presidendi hinnangul võiksid nädalavahetuse Euroopa meistrivõistluste esikolmiku kohad jaguneda Austria, Soome ja Eesti vahel.

“Kuna tegemist on kolme väga võrdse meeskonnaga, siis hetkel on tänamatu töö ennustada võitjat. Palju sõltub ajagraafikutest. Varasematel turniiridel on Eestil probleeme olnud varahommikuste mängudega. Kui seda mõõna õnnestuks vältida, on kõik võimalik. Mängime olümpiaragbit Euroopa turniiridel viiendat aastat, juba on tekkinud teatud kogemus. Kui me peaks ka finaali jõudma ja seeläbi tase kõrgemale tõusma, tuleb aga tõsiselt ümber vaadata treeningstrateegia järgmiseks kevadeks,” mainib Toompere.

Kaasa elama kutsub Eesti Ragbi Liidu president Eesti poiste mängudele kõiki, kes soovivad veel näha viimast korda vana Kalevi staadionit korraldamas spordivõistlust.

“Varsti läheb kopp maasse ja see suurepärane staadion teeb ruumi uuele ja kaasaegsemale lahendusele. Loomulikult on oodatud kõik, kes armastavad pallimänge ja tahavad Eestile kaasa elada. Ragbi poolehoidjad on sõbralik rahvas ning kui vähegi ilma annab, on see suurepärane võimalus veeta laupäev-pühapäev karastava joogi ja mehise spordiga,” lisab Toompere.

Eesti olümpiaragbi koondise treener Chris Wallace ootab igalt Eesti koondise mängijalt 100% panust kõikidesse nädalavahetusel mängitavatesse mängudesse.

“Iga mees jookseb ja mängib nii kaua, kuni enam ei suuda. Koondise pink on meil seekord pikk, kiireid ja häid mängijaid on palju, selles osas oleme väga heas seisus. Suurim raskus ei ole kindlasti aga füüsiline, vaid mentaalne valmisolek - kuidas suuta kogu nädalavahetuse olla pidevalt sellises vaimses vormis, et astuda alati võitlusvalmina vastu meeskondadele, kellel on rohkem kogemust, rohkem raha või ka kiiremad jalad,” selgitab Wallace.

Võimalus teise divisjoni võidu järel hakata reaalselt püüdma aga kohta olümpial on Wallace'i sõnul samal ajal väga põnev, aga ka sürreaalne.

“Olümpia on spordi Püha Graal ning lihtsalt selle mainiminegi tõstab nädalavahetusel toimuva turniiri väärtuse meie kui eestlaste silmis lakke,” lisab treener.