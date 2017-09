DELFI TV PERSOONILUGU | Lugu sellest, kuidas austraallasest sai Eestis ragbitäht

Austraalias on ragbi erinevatel liikidel umbes 100 000 registreeritud täiskasvanud mängijat. Eestis on neid alla saja. Austraalia ja Eesti topeltkodakondusega Chris Wallace, kes ookeanitaguses konkurentsis pigem tagaplaanile jäi, leidis end vaarisade kodumaad külastades ootamatult Kalev RFC meeskonnast, ning rihib nüüd Euroopa meistrite ridadesse. Kuidas see juhtus?

Vaata videot!