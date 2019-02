Daisy Kudre sai EM-i tavadistantsil 15. koha, Doris säästis valutavat õlga

Ilmataat pakkus sulailma ja korraldajad suurte tõusude summaga radu, kusjuures tõusud tuli valdavalt võtta kitsastel, tugevaid paaristõukeid nõudvatel radadel.

Eesti võistkonnast jättis rajale minemata Doris Kudre, et säästa valutavat õlga esmaspäevaseks teatesõiduks. Eesti koondise parima koha eest hoolitses taas Daisy Kudre, kes lõpetas 570 tõusumeetriga raja 15. kohaga. See on vaid koha võrra nõrgem tema senisest parimast kohast EMi tavarajal.

Daisy Kudre: "Tegemist oli eelkõige füüsiliselt väga raske rajaga, kuid ka tehniliselt ei saa rajameistrile midagi ette heita. Pingutasin maksimaalselt, aga tänane kaotus parimatele tuli peamiselt ikka füüsilisest allajäämusest, ehkki ei saa välistada ka mõningaid väiksemaid vigu teevalikul. Mulle oleks rohkem sobinud kiirem ja tehnilisem maastik, aga tänastes oludes jään oma tulemusega pigem rahule."

Euroopa meistriks tuli rootslanna Tove Alexandersson ajaga 1.21.33, teine oli venelanna Maria Ketškina (+ 2.51) ja kolmas soomlanna Salla Koskela (+4.12). Daisy Kudre tulemuseks oli 1.34.42 (+13.03).

Teise eestlannana startinud Epp Paalberg oli 27. (+29.12).

Meeste seas võitis sel EM-il juba sprindikulla ja lühiraja hõbeda teeninud norralane Lars Moholdt ajaga 1.31.50. Ta edestas 34 sekundiga venelast Sergei Gorlanovit ja 38 sekundiga rootslast Erik Rosti. Taas oli neljas 46-aastane vanameister Eduard Hrennikov Venemaalt (+2.17).