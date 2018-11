Curling'u EM toimub sel nädalalõpul Tallinnas

Harri Lill on rohkem tuntud kui Eesti edukaim meesmängija, kes on segapaaris koos Marie Turmanniga tulnud MM-il korra kuuendale kohale. Vähem teatakse, et 27-aastane noormees on viimased aastad vedanud peasekretärina alaliidu tööd, mis rajaneb vabatahtlikkusel. Igapäevast leiba teenib mees curling’u-klubi Curling Tallinn juhtides.

Curling’u juurde sattus Harri juba 13-aastaselt, olles tegelenud ka ujumise ja korvpalliga. „Curling’ut proovisin onu sünnipäeval Jeti jäähallis. Alguses eriti ei meeldinud. Teismelise poisi jaoks ei olnud korvpall ja curling põnevuselt võrreldavad. Korvpalli jaoks olin aga kahjuks liiga lühike (176 cm), oli ka palju vigastusi. Curling’us avanes kohe võimalus minna välismaale võistlema ja mingil hetkel jäi mu ellu vaid see,“ ütleb Harri.

Isiklikus plaanis on Harri eesmärk jõuda segapaaris 2022. aasta olümpiamängudele Pekingis ning punkte hakatakse selle jaoks korjama 2020.–2021. aastal. Punktide korjamiseks tuleb olla esimese 20 seas ning olümpiale pääseb lõpuks kümme võistkonda. „Eesti edu võti on konkurents ja treeninghall,“ leiab Harri.

Humanitaarabi Skandinaaviast